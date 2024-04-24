‎حرباية ضايعة يا ولاد الحلال| قصة استغاثة مدام أماني.. وعاصفة استياء وسخرية

انتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي ظهر فيه مقطع صوتي لإحدى السيدات في إحدى الكمبوندات الراقية تُدعى مدام أماني، التي تبحث عن حيوانها التي أطلقت عليها اسم «زوبة»، وما أثار جدلاً واسعًا أن هذا الحيوان كان حرباية.









وشرحت السيدة في المقطع الصوتي أنها تُربي حرباية اسمها زوبة، وكانت تحبها كثيرًا، لكنها فوجئت بهروبها من فيلتها، مناشدة جميع جيرانها من يراها يُبلغها على الفور، على الرغم من صعوبة الامر لأن لونها يتغير وفقًا للمكان المتواجدة فيه.





وتفاعل عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة ساخرة مع المقطع الصوتي، فيما اعتبر البعض الآخر أن هذا المقطع ترويجي للكمبوند.

وجاءت التعليقات على المقطع كالتالي: "أنا شاكة إن موضوع الحرباية زوبة دا مش حقيقي ومعمول للترويج عن الكمبوند، وإن قد إيه الناس اللي فيه مرفهين".

وقال آخر: "هو كده لو حد بيفكر يشتري في الكمبوند هيغير رأيه.. مين عايز يسكن وسط جيران كده"، وتعليق آخر: "بؤس لو القصة حقيقية وفشل".

وعلق البعض: "على فكرة اللي لفت نظري مش الحرباية لا الست اللي قالت لو شوفتها هقتلها علشان ولادها ميخافوش".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.