‎مفيش خطف والأب اتهم الجن.. تفاصيل صادمة في اختفاء فتاة الصف

كشف مصدر أمني عن تفاصيل جديدة في واقعة فتاة الصف، وعلى عدم تعرضها للاختطاف حيث تم إجراء تحريات موسعة من الأجهزة الأمنية بالجيزة على مدار 4 أيام غابت فيها طالبة الصف عن منزلها بعد اختفائها بشكل مفاجئ عقب خروجها لحضور الدرس.





وأكدت التحريات في الأيام الأولى سلامة الفتاة وعدم تعرضها لأي مكروه حتى تم التوصل لمكان تواجدها في مدينة حلوان بالقاهرة.





وتبين أن فتاة الصف تركت منزل أسرتها بكامل إرادتها وهربت إلى مدينة حلوان بعدما خرجت بحجة الذهاب إلى الدرس، وقالت "فرح" فتاة الصف إنها قررت ترك المنزل والإقامة بمفردها بسبب سوء معاملة والدتها لها.





وأنها كانت تضيق الخناق عليها طوال الوقت وتجبرها على المذاكرة لساعات طويلة على عكس معاملتها لشقيقتها الصغرى التي كانت تتساهل معها في المذاكرة والخروج في أي وقت ما أدى لسوء حالتها النفسية وشعورها بالتفريق في المعاملة وتركت المنزل.





وأوضحت التحريات أن فتاة الصف خططت للعمل للإنفاق على نفسها ودراستها حيث اعتقدت أنها ستجد عملا تستطيع منه استئجار شقة للإقامة بها والإنفاق على دروسها وبالفعل عملت طوال 4 أيام غابت فيها عن منزلها في مطعم بمنطقة حلوان وكانت تبيت في ساحة مسجد.





وأنها علمت عن طريق الصدفة أن البلدة بأكملها تبحث عنها وانتشار صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ومناشدات لمن يعرفها فاستعانت بهاتف من الشارع واتصلت هاتفيا بوالدها وأخبرته عن مكان تواجدها فأبلغ الشرطة التي نجحت في إعادتها.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.