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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب وسط تشيلسي على رادار برشلونة

تشافي
تشافي

أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن برشلونة يسعى للحصول على توقيع أحد اللاعبين البارزين في صفوف تشيلسي خلال الميركاتو الصيفي.

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وكان البارسا يسعى للتوقيع مع لاعب وسط جديد في الصيف الماضي، بالإضافة إلى المحاولة مجددا في يناير، لكن المدرب تشافي هيرنانديز ما يزال يبحث عن صفقة جديدة في خط الوسط.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أعاد البلوجرانا اهتمامه بالتوقيع مع الإنجليزي كارني تشوكويميكا، لاعب وسط تشيلسي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت إلى أن برشلونة كان مهتما بالحصول على خدمات تشوكويميكا قبل عامين عندما كان لاعبا في أستون فيلا، لكن تشيلسي من نجح في حسم الصفقة لصالحه.

ولم ينجح كارني تشوكويميكا في إثبات نفسه هذا الموسم مع تشيلسي بسبب كثرة الإصابات، وبالتالي فإن خروجه في الصيف المقبل غير مستبعد.

ويتميز تشوكويميكا بأن عمره مناسب (20 عاما) بالإضافة إلى تمتعه بالقوة البدنية، ويمكن التوقيع معه الآن وقيمة عقده منخفضة.

تشيلسي

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