زيلينسكي يشكر رئيس وزراء بريطانيا على تقديم أكبر حزمة دعم دفاعي لأوكرانيا

توجه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالشكر إلى رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، على تقديم أكبر حزمة دعم دفاعي لأوكرانيا حتى الآن.

وقال ريلينسكي على منصة التواصل الاجتماعي "اكس X"، بعد مكالمة هاتفية مع سوناك: "عاصفة الظل والصواريخ الأخرى ومئات المركبات المدرعة والزوارق والذخيرة - كل هذا مطلوب في ساحة المعركة".

وقد أعلنت لندن، مساء أمس الاثنين، عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني.

وقال "داونينج ستريت" في بيان إنّ سوناك سيلتقي في وارسو كلاً من نظيره البولندي دونالد توسك، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، وسيبحث معهما خصوصاً الملف الأوكراني، وعلى نطاقٍ أوسع، الأمن الأوروبي.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تناشد فيه كييف حلفاءها زيادة مساعداتهم العسكرية لها، ولا سيّما من خلال إمدادها بالذخيرة اللازمة لصدّ الهجمات الروسية.

وأوضح بيان رئاسة الوزراء البريطانية أنّ سوناك سيعلن خلال زيارته إلى بولندا عن "زيادة ضخمة" في الدعم البريطاني لأوكرانيا، بما في ذلك مساعدات عسكرية إضافية بقيمة نصف مليار جنيه إسترليني، و"أضخم كمية معدّات حيوية نسلّمها" إلى كييف.

وهذه المساهمة الجديدة من المملكة المتّحدة، وهي أساساً إحدى الدول الرئيسية في تقديم مساعدات لأوكرانيا، ترفع الدعم العسكري البريطاني لكييف إلى ثلاثة مليارات جنيه إسترليني للعام 2024-2025، بحسب "داونينج ستريت".

وسيتم استخدام هذه المساعدات "لكي يتم سريعاً توفير الذخيرة" التي تحتاج إليها أوكرانيا "بشكلٍ عاجل"، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار سيتمّ شراؤها من المملكة المتحدة، ودعمٍ فني.

وتشمل هذه المساعدات 60 زورقاً، وأكثر من 1600 صاروخ، بينها خصوصاً صواريخ للدفاع الجوي وصواريخ كروز من طراز ستورم شادو.

كما تشتمل المساعدات على ما يقرب من أربعة ملايين طلقة ذخيرة من أعيرة صغيرة.