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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحت عنوان «أيادي مصر الشرقية».. إدارة السياحة تنظم معرضا لبيع المنتجات اليدوية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اهتمام محافظة الشرقية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية والتراثية، من خلال تنظيم معارض داخل وخارج المحافظة لإتاحة الفرص التسويقية لمنتجاتهم اليدوية.

وأوضح أن ذلك يأتي من منطلق اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقطاع الصناعات الحرفية واليدوية، والدور  الأساسي الذي تتولاه وزارة التنمية المحلية في نشر ثقافة العمل الحر والحفاظ على التراث والهوية الثقافية، والعمل على إيجاد آليات مبتكرة للمساهمة في القضاء على مشكلة البطالة، من خلال تبنى رؤية مختلفة ومتطورة من خلال مبادرة" أيادي مصر"، وذلك لخلق فرص للشباب الذى يمتلك مهارة في حرفة لمساعدته في عرض إبداعاته وأعماله وتسويقها، وزيادة وعي الشباب والفتيات بأهمية الحرف اليدوية وعلاقتها بالتراث المصري، وخلق تجربة فريدة للزوار الراغبين في اقتناء المنتجات الفريدة والمبتكرة.

وقال محافظ الشرقية إن إدارة السياحة بديوان عام محافظة الشرقية نظمت أمس، الاثنين، معرض "أيادى مصر الشرقية" ضمن مبادرة “أيادي مصر”، وذلك بالتنسيق مع جامعة مصر الدولية بمدينة العبور لتسويق منتجات الحرف اليدوية التي تتميز بها محافظة الشرقية، وذلك بمشاركة 20 حرفيا من محافظة الشرقية.

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من جانبها، أكدت الدكتورة رشا حسن، مدير إدارة السياحة بالديوان العام، أن إدارة السياحة بالديوان العام نظمت أمس معرضا تحت عنوان "أيادي مصر الشرقية" ضمن مبادرة “أيادي مصر”، وذلك بالتنسيق مع جامعة مصر الدولية بمدينة العبور لتسويق منتجات الحرف اليدوية التي تتميز بها محافظة الشرقية، وذلك باشتراك 20 حرفيا لحرف “صناعة منتجات البردى –  الكليم – العرائس الخشبية – الإكسسوارات والريزن – ملابس ومنتجات بدوية – خرز – كوريشية – منتجات جلدية – أباجورات”، فضلاً عن تخصيص قسم بالمعرض للتنشيط والترويج السياحي للمقاصد السياحية بمحافظة الشرقية وتسويق برنامج رحلات لزيارة “نقطة مسار العائلة المقدسة - قرية القراموص – برك الصيد – المباني ذات الطراز المعماري الموجودة بالمحافظة”.

كما أوضحت مديرة إدارة السياحة أن مشاركة الحرفيين بالمعرض مجاناً، كما تم توفير وسائل انتقال لهم لمكان المعرض مجاناً.

اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الحرفية والتراثية الرئيس عبد الفتاح السيسي الصناعات الحرفية جامعة مصر جامعة مصر الدولية صناعات الحرفية

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