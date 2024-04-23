ريال مدريد يقترب من إنهاء صفقة ضم نجم مانشستر سيتي

يسعى نادي ريال مدريد لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الثلاثاء، عن تقدم كبير للنادي الإسباني في حسم صفقة قوية من البريمرليج.

ورغم موسمه المميز حتى الآن، يسعى ريال مدريد لدعم صفوف الفريق في ظل احتمالات رحيل عدد من اللاعبين، مثل: ناتشو فيرنانديز ولوكا مودريتش، وأردا جولر، ما بين انتهاء العقود أو الخروج على سبيل الإعارة.



وحسب صحيفة ديلي ستار الإنجليزية، فإن ريال مدريد هو الأقرب للتعاقد مع برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يقدم مستويات ممتازة برفقة بطل الثلاثية التاريخية.

ووفقًا للتقرير الذي نشر اليوم الثلاثاء، فإن اللاعب يملك شرطًا جزائيًّا بخمسين مليون يورو في عقده مع النادي الإنجليزي.

وتقول ديلي ستار إن "اللاعب الذي يعد هدفًا رئيسًا لناديي برشلونة وباريس سان جيرمان، بات الآن أقرب للانتقال إلى ريال مدريد".

وحسب ديلي ستار أيضًا، فإن ناديي آرسنال وبايرن ميونخ يراقبان وضعية اللاعب خلال الميركاتو المقبل، كما يهتم نادي الهلال السعودي بضمه إذ قدَّم له عرضًا، الصيف الماضي.

وكان سيلفا قريبًا من مغادرة مانشستر سيتي الصيف الماضي، قبل أن ينجح بيب جوارديولا في تغيير رأيه كما مارس زملاء اللاعب ضغوطًا عليه من أجل الاستمرار.