السيطرة على حريق شب في منزل بالقليوبية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب في منزل قديم بقرية بلتان التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية وجري الدفع بسيارتى إطفاء والسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في منزل قديم بقرية بلتان التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث ودفعت الحماية المدنية بسيارتى إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.