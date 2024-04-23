روشتة طبية للتعامل مع الفيروسات المعوية وأهم أعراضها.. فيديو

علق محمد عز العرب أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بالمعهد القومي للكبد، على اسباب انتشار الفيروسات المعوية، قائلا: تلك الفيروسات من نوع الفيروسات المتحور وتصيب الجهاز الهضمي.



وأضاف خلال حواره على القناة الأولى المصرية: أعراض الفيروسات المعوية متعددة ومختلفة، مثل ارتفاع حرارة الجسم والكحة وسيلان الأنف وتعب في العضلات.



وأكمل: الفيروسات المعوية تنتشر بشكل أكبر في فصلي الخريف والصيف وليس الربيع، ومضاعفتها متعدده الخطورة، بعضها يتطلب تدخل طبي وآخر لا.





وأوضح أن الفيروسات المعوية تصيب أكثر من مليار نسمة سنويا على مستوى العالم والغالبية العظمى تصاب به دون مضاعفات، متابعا:" لو حدث صعوبة في التنفس أو نوع من الشلل في النخاع نفسه، فإن معظم الحالات تتحسن ولا يكون الشلل دائما"



