عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

يسبب مرض النوم.. احذر من الذباب الصحراوي| اعرف مخاطره وطرق الوقاية منه

الذباب الصحراوي
الذباب الصحراوي

حذرت هيئة الأرصاد المصرية من الذباب الصحراوي التي قد تتعرض له البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتقلبات الجوية، وناشدت الهيئة المواطنين بالمحافظة على النظافة العامة وعدم إلقاء القمامة بالشوارع، وهذا الذباب من الممكن أن يسبب العديد من الأمراض مثل الجمرة الخبيثة والتهاب الدماغ الفيروسي، كما تعد مصر من أكثر الدول المعرضة للغزو من الذباب الصحراوي بسبب موقعها الجغرافي ومناخها، وفي هذا التقرير سنوضح لك مخاطر الذباب الصحراوي، وكيفية الوقاية منه.

هل يجتاح الذباب الصحراوي مصر غدا نتيجة الرياح السودانية؟ - تليجراف مصر
الذباب الصحراوي

مخاطر الذباب الصحراوي

السبب وراء تسميته ذلك الذباب بـ”الصحراوي”، لأنه قادم من السودان ويسير في اتجاه الصحراء، كما أنه مقاوم لكمية الهواء التي تقابله وتسبب نفوق الكثير منه، ويتغذى على القمامة والمخلفات، ويزداد تكاثره خلال درجات الحرارة المرتفعة.

وقد يسبب الذباب الصحراوي العديد من المخاطر أهمها:

  • يسبب إزعاجًا كبيرًا من خلال لدغاته المؤلمة التي تسبب حكة شديدة.
  • قد ينقل بعض الأمراض مثل الجمرة الخبيثة والتهاب الدماغ الفيروسي.
  • قد يؤثر على الإنتاج الحيواني عن طريق تقليل كميات الحليب المنتجة من الأبقار.
  • قد يهدد الأمن الغذائي عن طريق إتلافه للمحاصيل الزراعية.

ويوجد العديد من الطرق الموجودة من أجل الوقاية من أضرار الذباب الصحراوي، وهي:

  1. إزالة مصادر التكاثر مثل القمامة والمخلفات العضوية.
  2. رش المبيدات الحشرية في الأماكن الموبوءة.
  3. غلق النوافذ جيدًا لمنعه من الدخول إلى المنازل.
  4. ينصح بعض الخبراء باستخدام البخور لطرده من المنازل.
     
txt

احذر.. هل يسبب انتشار الذباب الصحراوي خطرا على المواطنين

txt

بعد تحذير الأرصاد منه| الذباب الصحراوي ينقل هذا المرض الخطير للإنسان

ومن جانبه، كشف الدكتور محمد منتسب غالب الطبيب البيطري عن مخاطر الذباب الصحراوي على الإنسان والأمراض الوارد نقلها من الحيوان إليه.

وأضاف غالب في تصريحات له أن الذباب الصحراوي لا تقتصر قدراته على نقل الأمراض بين الحيوانات وبعضها البعض بل يمتد الأمر لنقل بعض الأمراض من الحيوان إلى الإنسان مثل مرض النوم الذي يصيب الكثير من الحيوانات فبمجرد نقله للإنسان من خلال لدغة الذباب الصحراوي يشعر بحالة ارتخاء ورغبة في النوم.

وأوضح غالب، أن طرق الوقاية من الذباب الصحراوي حيث يستحب المواظبة على النظافة الشخصية طوال الوقت والابتعاد عن مناطق القمامة والنفايات التي تُعد بيئة خصبة للحشرات الضارة.

الذباب الصحراوي الذباب السودان الأرصاد هيئة الأرصاد درجات الحرارة التقلبات الجوية الجمرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العُمال وشم النسيم

البطيخ والخوخ|سر انتشار فواكه قبل أوانها.. وخبير يحذر من تصرف قبل الحصاد

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

سعر طن الحديد اليوم.. عز مفاجأة

زيادة جديدة للقطاع الخاص بخلاف الحد الأدنى للأجور.. اعرف التفاصيل

وزير المالية يزف بشرى سارة للمصريين بشأن 3 قرارات في الموازنة الجديدة

3 أيام والجو هيقلب| تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة.. وهذا اليوم الأصعب

سقوط سيارة من أعلى الكوبري.. نجاة ركاب مترو روض الفرج من كارثة.. صورة

موضوعات متعلقة

اقفلوا الشبابيك.. تحذير رسمي من هجوم الذباب الصحراوي وهذه مخاطره |تغطية خاصة

بعد التحذير من انتشاره | ما الذباب الصحراوي وأماكن تجمعاته؟

أغلقوا النوافذ.. تحذير عاجل بسبب الذباب الصحراوي القادم مع رياح الخماسين

ترشيحاتنا

الأونروا: الاحتلال حول شمال غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة

يسبب مرض النوم.. احذر من الذباب الصحراوي| اعرف مخاطره وطرق الوقاية منه

كيا EV5 GT موديل 2025 تظهر لأول مرة

إرشادات هامة للتعامل مع البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة 2024

بالأسلحة الصاروخية| ضربة جديدة من حزب الله للاحتلال..فيديو

منطقة عمليات.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يأمر بإخلاء بيت لاهيا في شمال غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب خطيرة تؤدي للإصابة بالتهاب البنكرياس.. احذرها

الإسكندرية للفيلم القصير يشكل لجنة تحكيم نسائية احتفالا بالدورة العاشرة

احترسي.. أسباب خطيرة وراء حدوث متلازمة موت الرضع

وزارة التعليم تعلن مواصفات امتحان اللغة الأجنبية للثانوية العامة 2024.. ورسالة عاجلة للطلاب

فيديو

رسائل في حب محمد صلاح .. ماذا فعلت جماهير ليفربول في الساعات الأخيرة؟

فنانة شقراء وجميلة.. من هي خطيبة الفنان محمد رجب الجديدة؟

الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

أسما شريف منير تقرر بيع سيارتها.. اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ