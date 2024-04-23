يسبب مرض النوم.. احذر من الذباب الصحراوي| اعرف مخاطره وطرق الوقاية منه

حذرت هيئة الأرصاد المصرية من الذباب الصحراوي التي قد تتعرض له البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتقلبات الجوية، وناشدت الهيئة المواطنين بالمحافظة على النظافة العامة وعدم إلقاء القمامة بالشوارع، وهذا الذباب من الممكن أن يسبب العديد من الأمراض مثل الجمرة الخبيثة والتهاب الدماغ الفيروسي، كما تعد مصر من أكثر الدول المعرضة للغزو من الذباب الصحراوي بسبب موقعها الجغرافي ومناخها، وفي هذا التقرير سنوضح لك مخاطر الذباب الصحراوي، وكيفية الوقاية منه.

الذباب الصحراوي

مخاطر الذباب الصحراوي

السبب وراء تسميته ذلك الذباب بـ”الصحراوي”، لأنه قادم من السودان ويسير في اتجاه الصحراء، كما أنه مقاوم لكمية الهواء التي تقابله وتسبب نفوق الكثير منه، ويتغذى على القمامة والمخلفات، ويزداد تكاثره خلال درجات الحرارة المرتفعة.

وقد يسبب الذباب الصحراوي العديد من المخاطر أهمها:

يسبب إزعاجًا كبيرًا من خلال لدغاته المؤلمة التي تسبب حكة شديدة.

قد ينقل بعض الأمراض مثل الجمرة الخبيثة والتهاب الدماغ الفيروسي.

قد يؤثر على الإنتاج الحيواني عن طريق تقليل كميات الحليب المنتجة من الأبقار.

قد يهدد الأمن الغذائي عن طريق إتلافه للمحاصيل الزراعية.

ويوجد العديد من الطرق الموجودة من أجل الوقاية من أضرار الذباب الصحراوي، وهي:

إزالة مصادر التكاثر مثل القمامة والمخلفات العضوية. رش المبيدات الحشرية في الأماكن الموبوءة. غلق النوافذ جيدًا لمنعه من الدخول إلى المنازل. ينصح بعض الخبراء باستخدام البخور لطرده من المنازل.



ومن جانبه، كشف الدكتور محمد منتسب غالب الطبيب البيطري عن مخاطر الذباب الصحراوي على الإنسان والأمراض الوارد نقلها من الحيوان إليه.

وأضاف غالب في تصريحات له أن الذباب الصحراوي لا تقتصر قدراته على نقل الأمراض بين الحيوانات وبعضها البعض بل يمتد الأمر لنقل بعض الأمراض من الحيوان إلى الإنسان مثل مرض النوم الذي يصيب الكثير من الحيوانات فبمجرد نقله للإنسان من خلال لدغة الذباب الصحراوي يشعر بحالة ارتخاء ورغبة في النوم.

وأوضح غالب، أن طرق الوقاية من الذباب الصحراوي حيث يستحب المواظبة على النظافة الشخصية طوال الوقت والابتعاد عن مناطق القمامة والنفايات التي تُعد بيئة خصبة للحشرات الضارة.