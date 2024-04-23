"سيناء بين أمجاد الماضى وعزيمة المستقبل" احتفالية لمركز النيل للإعلام بالوادي الجديد

عقد مركز النيل للإعلام بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، احتفالا بعيد تحرير سيناء بقاعه المركز والذى شارك فيه جمهور متنوع من القطاعات المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى.



جاء ذلك فى إطار اهتمام قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور أحمد يحيى وتحت رعاية دكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة بالاحتفال بالمناسبات الوطنية.

تحدث فى الاحتفال الدكتور عمرو عثمان أستاذ التاريخ بكلية الآداب حول تاريخ حرب أكتوبر منذ حرب الاستنزاف حتى تحرير آخر قطعة أرض بمصر وهى طابا موضحا أسباب الانتصار فى الحرب والتى منها التخطيط السليم ودراسة الحالة النفسية والاجتماعية للعدو ذلك بالإضافة إلى عزيمة الجيش المصرى وإصراره على الانتصار مشيرا إلى مكتسبات الانتصار وتحرير سيناء وجهود الدولة واهتمامها بتعمير سيناء بالمشروعات القومية العملاقة والاستفادة من خيراتها.