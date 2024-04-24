خرج وعاد جـ.ثة.. تفاصيل صادمة لمقـ تل عاطل بقنا على يد صديقه

لم تكن الزوجة تتخيل في لحظة خروج زوجها من المنزل، أنه سيعود إليها جثة هامدة بسبب خلافات سابقة بينه وبين شخصين بمحافظة قنا، فعقب خروجه من المنزل تتبعه الشخصان، إلى أن أطلقا عليه النار قاصدين قتله والتخلص منه لخلافات سابقة بينهم.

تفاصيل الواقعة



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا من أحد المستشفيات باستقبالها جثة (عاطل- مقيم بدائرة المركز) وبها أعيرة نارية متفرقة.

بالانتقال وبسؤال زوجته إتهمت (شخصين- مقيمين بدائرة المركز) بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجنى عليه من (بندقية آلية) كانت بحوزة أحدهما وإحداث إصابته التى أودت بحياته، لوجود خلافات بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية تم ضبط المتهمَين.. وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم.. واعترفا بإرتكاب الواقعة لذات السبب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.