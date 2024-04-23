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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لليوم الرابع.. لا شكاوى في امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي بمنطقة الإسكندرية الأزهرية

امتحانات النقل الأزهري
امتحانات النقل الأزهري بالإسكندرية

واصلت امتحانات النقل بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، مسيرتها لليوم الرابع على التوالي، وسط أجواء هادئة خلت من أي شكاوى، وذلك في ظل المتابعة الحثيثة من قبل المنطقة لتوفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب.

وحرص الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، على تفقد سير الامتحانات ميدانيًا، يرافقه فتحي صديق، موفد قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة الامتحانات؛ وشملت جولة تفقد عددًا من معاهد إدارة غرب التعليمية، ضمت: معهد بنين الورديان الإعدادي الثانوي، ومعهد طاهر القويري الابتدائي، ومعهد فتيات القويري الإعدادي الثانوي.

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كما أكد كل من مصطفى بهي، مدير التعليم الابتدائي، والأستاذة نبيلة الصياد، موجه عام التربية الاجتماعية، على سير الامتحانات دون أي مشاكل تذكر في لجان معهد الشهيد عبد المنعم رياض، التابع لإدارة وسط التعليمية.

من جانبه تفقد الدكتور أحمد طه، مدير التعليم الخاص والقائم بأعمال مدير إدارة الوافدين، سير الامتحانات في معهدي عبد الحليم محمود وملحقة عبد الحليم الابتدائيين، ومعهد فتيات العصافرة، حيث تابع سير الامتحانات للطلاب الوافدين.

وأفاد سمير عمر، القائم بأعمال مدير إدارة الخطة والمنهج للتعليم، أن جميع أسئلة الامتحانات قد تمّ اختيارها من المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني، وقد تمّ إضافة سؤال بنهاية ورقة الامتحان للطلاب الذين تخلفوا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول، كما تفقد عدد من لجان برج العرب.

ومن جانبه، أكد أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، أن غرفة عمليات الامتحانات بالمنطقة لم تتلق أي شكاوى حتى الآن، وأن المنطقة استعدت لانطلاق امتحانات النقل الثانوي والقراءات الأسبوع القادم.

الاسكندرية الابتدائية والاعدادية التربية الاجتماعية التعليم الابتدائي الشهيد عبد المنعم رياض امتحانات النقل الإبتدائي

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