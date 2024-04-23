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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد كوري يزور مصانع التدوير بالإسكندرية لبحث الاستفادة القصوى من المخلفات

وفد كوري يزور مصانع
وفد كوري يزور مصانع تدوير المخلفات بالإسكندرية

أجرى وفد كوري من شركة يوشين زيارة لمدينة الإسكندرية لتفقد مصانع أبيس لتدوير المخلفات، وذلك ضمن سلسلة زيارات لأهم مصانع التدوير التي تدار بشكل جيد ومنهجي وعلمي سليم، لإدراجها ضمن دراسة مشروع إنشاء 18 مصنعا لتدوير المخلفات بمختلف أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وبنك التصدير والاستيراد الكوري.

وذكر المركز الإعلامي بإحدى الشركات المنوط بها أعمال النظافة العامة بمحافظة الإسكندرية، إن الزيارة تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بمنظومة إدارة المخلفات والعمل علي الاستفادة  القصوى من المخلفات والعمل علي توظيفها بما يحقق العائد المجدي منها لخدمة البيئة.

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وخلال الزيارة، تم عرض فيلم تسجيلي عن الشركة والأنشطة التي تنفذها باعتبارها الشركة الوحيد القائمة علي إدارة المنظومة المتكاملة للمخلفات بداية من الجمع و نهاية بالتدوير والتخلص الآمن منها عن طريق الدفن الصحي بمدينة الحمام.

وأبدى الوفد الكوري أبدي إعجابه بوجود شركة مصرية متخصصة في هذه المنظومة المتكاملة، والتي تبدأ بالجمع وتنتهي بالتدوير.

استقبل الوفد عددا من قيادات ومسئولي الشركة برئاسة إبراهيم كمال رئيس القطاعات التنفيذية، ومحمد السعيد رئيس قطاع النظافة الحضارية شرق، وأحمد توفيق  مدير إدارة البحوث والتطوير، والمهندس أشرف حجازي مدير المصانع، ومنة الليثي  نائب مدير العلاقات العامة.

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