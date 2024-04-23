سمية الخشاب تستعرض رشاقة قوامها بالملابس الرياضية

حرصت الفنانة سمية الخشاب، علي مشاركة متابعيها، صورًا جدبدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وتألقت سمية الخشاب من داخل سيارتها بإطلالة رياضية لافتة، حيث ارتدت ترينج انيق اسود اللون، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على المكياج الناعم الذي زاد من جمالها وتألقها.



وعُرض مؤخراً للنجمة سمية الخشاب مسلسل بـ 100 راجل والذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

وشارك في بطولته الفنان صلاح عبد الله، واسماء إبراهيم، ومحمود عبد المغني، ومحمد القس، وهالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

وتقدم سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل شخصية غالية أبو الدهب وهي شخصية جديدة عليها تماما كما صرحت من قبل متمنية أن ينال. المسلسل اعجاب جمهورها.