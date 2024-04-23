عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سمية الخشاب تستعرض رشاقة قوامها بالملابس الرياضية

سمية الخشاب
سمية الخشاب

حرصت الفنانة سمية الخشاب، علي مشاركة متابعيها، صورًا جدبدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وتألقت سمية الخشاب من داخل سيارتها بإطلالة رياضية لافتة، حيث ارتدت ترينج انيق اسود اللون، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على المكياج الناعم الذي زاد من جمالها وتألقها.
 
وعُرض مؤخراً للنجمة سمية الخشاب مسلسل بـ 100 راجل والذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

وشارك في بطولته الفنان صلاح عبد الله، واسماء إبراهيم، ومحمود عبد المغني، ومحمد القس، وهالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

وتقدم سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل شخصية غالية أبو الدهب وهي شخصية جديدة عليها تماما كما صرحت من قبل متمنية أن ينال. المسلسل اعجاب جمهورها.

 

IMG_٢٠٢٤٠٤٢٣_١٥١٩٣٩
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٣_١٥١٩٣٩
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٣_١٥١٩٢٩
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٣_١٥١٩٢٩
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٣_١٥١٩١٩
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٣_١٥١٩١٩

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من إمام عاشور بعد أنباء رحيله عن الأهلي

شكرا ووداعا.. موعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول

زيادة جديدة للقطاع الخاص بخلاف الحد الأدنى للأجور.. اعرف التفاصيل

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العُمال وشم النسيم

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن رحيل إمام عاشور عن الأهلي

مقابل 45 مليون جنيه.. بيراميدز يتوصل إلى اتفاق لضم نجم الزمالك

بملابس صيفية جريئة.. ظهور لافت لـ طليقة تامر حسني

البطيخ والخوخ|سر انتشار فواكه قبل أوانها.. وخبير يحذر من تصرف قبل الحصاد

ترشيحاتنا

الاتحاد الدولي للشطرنج يرفع الإيقاف عن مصر

أمين الفتوى: "اللى يزوغ من الشغل" لا بركة فى ماله

وزير العمل من سيناء: نستلهم روح انتصاراتنا الوطنية للعبور نحو الجمهورية الجديدة

الأمم المتحدة تطالب بتحقيق دولي في المقابر الجماعية بمستشفيات غزة

الأهلي يتوج بلقب البطولة الأفريقية للطائرة رجال

البنتاجون يكشف موعد بدء وانتهاء بناء الرصيف البحري للمساعدات في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا تفعل ماء جوز الهند لبشرتك؟

خليه يعفن| مقاطعة الأسماك تؤتي ثمارها.. وتغير مفاجئ في الأسعار بـ8 محافظات

بإطلالة ساحرة.. لجين عمران تتألق في أحدث ظهور لها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر.. تفاصيل

فيديو

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر بهذه النسبة

رسائل في حب محمد صلاح .. ماذا فعلت جماهير ليفربول في الساعات الأخيرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ