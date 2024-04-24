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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«خليها تعفن»|منسق حملة مقاطعة السمك يعلن استمرار المقاطعة حتى شم النسيم.. لهذا السبب

السمك
السمك

توجّه وسام الصفتي منسق حملة مقاطعة السمك، بالشكر لكل أهالي محافظة بورسعيد على نجاح الحملة والتي أصبحت 12 محافظة مقاطعة للأسماك.

وقال «الصفتي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، إن الحكومة لا تستطيع فعل كل شيء، لكن الشعب عليه أن يبدأ بنفسه لذلك قرّر عمل مقاطعة السمك حتى تنخفض الأسعار.

وأضاف منسق حملة مقاطعة السمك، أنه دون أي مقدمات ارتفعت أسعار الأسماك بطريقة باهظة وهنا كان لازم يكون في وقفة، والحملة مستمرة حتى شم النسيم، موضحًا أن توجيهات الرئيس السيسي كانت "الحاجة الغالية متشتروهاش" .

المقاطعة مستمرة

وأوضح منسق حملة مقاطعة تناول السمك، أن المدن الساحلية مشهورة بالأسماك فلا يصح أن تكون الأسعار بهذا الشكل، مناشدًا الأهالي في القاهرة بالمقاطعة، مشددًا على المقاطعة مستتمرة لعودة الأسعار لطبيعتها وتكون في متناول محدودي الدخل.

مقاطعة السمك السمك وسام الصفتي بورسعيد اسعار الاسماك الرئيس السيسي

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