ماذا يحدث لجسمك عند تناول الذرة مسلوقة؟

تعد الذرة الصفراء مصدر غني ليس فقط بالنشويات والسعرات الحرارية ، وانما مصدر غني بالعديد من الفيتامينات ، مثل : فيتامين A ، وفيتامين E وفيتامينات B مثل النياسين والثيامين .ومصدر للعديد من المعادن ، مثل : الحديد والمغنيسيوم والنحاس والفسفور والزنك كما وتعد غنية بالالياف الغذائية المفيدة جدا في تعزيز صحة الجهاز الهضمي والوقاية من بعض مشاكله كالامساك والبواسير وسرطان القولون والمستقيم ، بالاضافة الى مضادات الاكسدة والتي قد يكون لها دور في الوقاية من الزهايمر وبعض انواع السرطانات .

فوائد الذُرة المسلوقة وفقاً لموقع هيلثى..

تُغذّي العقل وتنشّطه وتُساعده على القيام بِعملياته اليوميّة بنشاطٍ وحيوية.

تقي من حالات الإمساك وتُعتبر مُليّنةً للمِعدة.

يحمي الجِسم من الإصابة بأمراض السَرطانات مثل سَرطان القولون وسَرطانات المِعدة.

تحافظ الذرة المسلوقة على إنزيمات القلب وصحّته وذلك لوجود الأحماض الدهنية فيها.

تُعالج الذُرة حالات فقر الدم لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد.

تُخلّص البشرة من التجاعيد وعلامات الكِبر في السن.

تُعالج و تُخفف من آلام الروماتيزم.

تُساعد الذُرة في تنظيم مُعدل السُكر في الدم.

تُخفف من حالات الغثيان والقيء التي تصيب الجهاز الهضمي وخصوصاً للمرأة الحامل.

تقي من بعض الالتهابات مثل التهابات المفاصل، والتهاب بعض أجزاء الجهاز الهضمي.

تزيد من نشاط وحيويّة الجسم. تقي من حدوث تصلب الشرايين.

تعمل على تخفيف درجة حرارة الجسم.