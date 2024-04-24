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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لو خارجة النهارده.. نصائح للحصول على ماكياج ثابث خلال الطقس الحار

واقي الشمس
واقي الشمس

يحذر الكثير من خبراء الأحول الجوية خلال الأيام الحالية من انخفاض درجة الحرارة والأتربة، لذلك نقدم بعض النصائح للحصول على مكياج ثابت خلال الطقس الحار، بحسب ما نشره موقع هيلثي:

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 نصائح للحصول على مكياج ثابث خلال الطقس الحار

تنظيف وترطيب البشرة: قبل وضع المكياج، قم بتنظيف وترطيب بشرتك جيدًا. استخدم منظف مناسب لنوع بشرتك واتبعه بتونر خفيف وكريم ترطيب خفيف، هذه الخطوات تساعد على إعداد البشرة وجعلها أكثر استعدادًا لاستقبال المكياج.

استخدام أساس خفيف: اختر أساسًا خفيفًا وغير دهني، يمتزج بشكل جيد مع البشرة. يفضل استخدام أساس يحتوي على عامل حماية من الشمس لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.

استخدام بودرة تثبيت: بعد وضع الأساس، استخدم بودرة تثبيت خفيفة وغير لامعة لتثبيت المكياج وامتصاص الزيوت الزائدة، قومي بوضع البودرة بلطف على الوجه، خاصة في المناطق الدهنية مثل الجبهة والأنف والذقن.

استخدام المنتجات المقاومة للماء: للحفاظ على ثبات المكياج خلال الطقس الحار والرطب، استخدم منتجات مقاومة للماء. اختر أحمر شفاه مقاوم للماء وماسكارا مقاومة للتلطخ لمنع تلطخها أو تلطخ الألوان.

تجنب الطبقات الثقيلة: حاول تجنب استخدام طبقات سميكة من المكياج، حيث قد تذوب في الحرارة وتسبب ظهور اللمعان. استخدم كميات صغيرة من المنتجات وامزجها جيدًا على البشرة للحصول على مظهر طبيعي وثابت.

رشة مثبت المكياج: بمجرد الانتهاء من وضع المكياج، استخدم رذاذًا لتثبيت المكياج على الوجه، رشة خفيفة من مثبت المكياج تساعد في تحسين ثبات المكياج ومنعه من الانتقال أو الذوبان في الحرارة.

حمل حقيبة مستحضرات التجميل المحمولة: قم بحمل حقيبة صغيرة تحتوي على بعض المنتجات الأساسية لإعادة لمس المكياج أثناء اليوم، يمكنك إعادة وضع بودرة التثبيت أو إعادة تطبيق أحمر الشفاه للحفاظ على مظهرك الجميل وثبات المكياج.

لا تنسي أيضًا شرب الماء بانتظام لمساعدة البشرة على البقاء منتعشة وتجنب التراكم الزائد للزيوت، كما يوصى بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس واستخدام واقي الشمس للحفاظ على البشرة والمكياج

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