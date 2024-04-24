ثانى أيام المقاطعة.. انخفاض سعر بعض أنواع السمك بدمياط

لليوم الثانى على التوالى، تسمر مقاطعة الأسماك داخل دمياط، نظرا للارتفاع الملحوظ في أسعار الأسماك.

وكانت قد بدأت مقاطعة الأسماك بدمياط، منذ أمس الثلاثاء، حيث عزف المواطنون على التوجه إلى أسواق الأسماك لشراء السمك، وكان الإقبال ضعيفا جدا من قبل المواطنين على شراء السمك.

ومن ناحية أخري ، قرر عدد كبير من التجار بسوق السمك بالقنطرة بمدينة دمياط، خفض أسعار أنواع عديدة ومختلفة من الأسماك ، تلبيه لرغبة المواطنين.

وأكد التجار أن المقاطعة في صالح التاجر ايضا حتى يتم تخفيض سعر السمك بشكل عام فهو في مصلحة التاجر والمواطن.