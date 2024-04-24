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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 22.5 ألف طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

صوامع الغلال
صوامع الغلال

أعلن المحاسب عادل الهابط، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، عن استلام محصول القمح المحلي لموسم 2024 الحالي من خلال 25 موقعًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ وشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة.

وأشار «الهابط» إلى المتابعة المستمرة من قبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، موضحاً أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عبد الفتاح جابر، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها، وذلك وفقًا لتوجيهات المحافظ.

وأشار وكيل مديرية التموين بكفر الشيخ إلى أن إجمالي الكميات المستلمة من القمح منذ بداية فتح مواقع الاستلام وحتى صباح يوم الأربعاء بلغ 22 ألفًا و454 طنًا.

التموين والتجارة الداخلية التجارة الداخلية البنك الزراعي البنك الزراعي المصري المتحدث الرسمى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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