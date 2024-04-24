اللواء علي حفظي: حرب الاستنزاف استمرت 500 يوم وكبدت العدو خسائر كبيرة

قال اللواء علي حفظي إن حرب الاستنزاف استمرت لمدة 500 يوم بين مصر والجانب الإسرائيلي، حيث نجحت مصر في إحداث خسائر كبيرة للغاية رغم الإمكانيات المحدودة، مؤكدًا أنها كانت إحدى المعارك العظيمة.



أرض مصر غالية ولا يمكن التفريط فيها

وأضاف “حفظي”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن سيناء أكبر منطقة لها تاريخ عسكري على مر التاريخ، مشيرًا إلى أن سيناء لها أهمية في مصالح الأطراف الفاعلة في العالم كله.



وأوضح أن الله سبحانه وتعالى أنعم على سيناء بخيرات كبيرة، ما يجعل لها أهمية استراتيجة ومكانة خاصة، مؤكدًا أن أرض مصر غالية ولا يمكن التفريط فيها.