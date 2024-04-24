لحد ما العجلة تدور| شعبة الأجهزة الكهربائية توجه طلبا عاجلا لوزير المالية

قال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، إن الأجهزة الرقابية يجب أن يكون لها دور فعال مع التجار، متابعًا أنه يجب جمع المصنعين والتجار برعاية الحكومة من أجل الوصول لحل.



ووجه “مبروك”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد"، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، والمذاع عبر فضائية ”صدى البلد"، طلبًا للوزير المالية بخصوص الدولار الجمركي، قائلًا: “ننزله بس لسعره الأول فترة الاستقرار دي لحد ما العجلة تدور تاني”.



سبب زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية



وأكد حسن مبروك أن المصانع ليس من مصلحتها زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية، لافتًا إلى أنه يتم وضع الزيادة عند زيادة التكلفة على المصنع.



وأضاف حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية أن الأسعار سيتم ضبطها عند ثبات سعر الدولار وتوفره بالبنوك، وخروج البضائع بشكل سريع من الموانئ، مؤكدًا أن الحكومة تبذل مجهودا كبيرا للغاية في هذا الأمر.