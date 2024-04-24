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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على هامش البريكس.. اجتماع روسي صيني مهم بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

روسيا والصين
روسيا والصين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن المبعوث الرئاسي الروسي إلى الشرق الأوسط والدول الإفريقية ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف والمبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط تشاي جون، ناقشا خلال اجتماع الوضع في منطقة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، إنه خلال الاجتماع، تبادل الجانبان الآراء بثقة حول القضايا الأكثر أهمية في جدول أعمال الشرق الأوسط مع التركيز على الوضع في منطقة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ووفقا لبيان الخارجية الروسية، فقد أكدت موسكو وبكين التزامهما الثابت بالتنسيق الوثيق بين الجانبين، لافته إلى أن روسيا تبذل جهودا مشتركة من أجل التسوية السلمية للأزمات في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

وعقد اللقاء على هامش مشاورات نواب وزراء خارجية دول البريكس والمبعوثين الخاصين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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