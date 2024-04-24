تصل إلي 1700 جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر حفل علي الحجار بدار الأوبرا

يستعد الفنان علي الحجار لاحياء ثاني حفلات عروضه الهادفة إلى صون التراث الموسيقى والغنائى ، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ، يوم الأحد القادم .

ويستضيف الفنان علي الحجار خلال الحفل وتم تخصيصها لمشوار الموسيقار محمد فوزى ، كل من النجمان نادية مصطفى ومصطفى قمر.

أسعار التذاكر مقسم الي عدد من الفئات تبدأ من 700 جنيه، 1000 جنيه، 1500 جنيه، 1700 جنيه .

العرض من إخراج عصام السيد، إعداد الكاتب الصحفى ايمن الحكيم ويصاحبه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو يوسف صادق ويضم عدد من المعلومات والتسجيلات النادرة عن الرحلة الفنية للموسيقار محمد فوزى فى شكل غنائى درامى.

وذلك مع عرض تمثيلي يؤديه محمود الزيات وأمير عبد الواحد الى جانب مختارات من أعماله الغنائية الشهيرة التى يشارك فى ادائها الواعدون الشباب سهيلة بهجت ، سمير عزمى شيماء يسرى منها نور جديد ( عيد الميلاد ) ، الشوق الشوق ، حبيبى وعنيا ، يا أعز من عينى ، راح توحشينى ، كلمنى طمنى ، مال القمر ماله ، ماما زمانها جاية ، طير بينا يا قلبى ، دارى العيون ، بلدى احببتك ، دويتو شحات الغرام ليه ياقلبى ليه ، كل دقة في قلبى ، يامصطفى ،فين قلبى ، تملي في قلبى ،تسلم لقلبى ، اضافة الى 100 سنة غنا التى يفتتح بها الحفل .