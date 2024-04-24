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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة من مسئول بإحدى شركات نقل الأموال، وبرفقته فنى ماكينات صراف آلى بذات الشركة، مقيم بمحافظة الجيزة.

وقرر الشاكى اكتشاف الشركة محل عمله وجود عجز يُقدر بحوالى 5 مليون و800 ألف جنيه بماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبنوك التى تتولى الشركة مسئولية تغذيتها بالأموال، واتهم فنى الماكينة المرافق له لمسئوليته عن عملية تغذية تلك الماكينات. 

عقب تقنين الإجراءات، تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهم المذكور، وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة مع موظف بالشركة مفصول وتم ضبطه، وأرشدا عن "كمية من المشغولات الذهبية – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 15 جهاز حاسب آلى" "تحصلا عليها من المبلغ المستولى عليه".

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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