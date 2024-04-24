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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدماطي: النجاح الكبير لبطولة أفريقيا للطائرة يعكس مكانة الأهلي

صدى البلد

أعرب محمد الدماطي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن سعادته الكبيرة ‏بنجاح البطولة على كافة المستويات، وإشادة الجميع بالأجواء المثالية التي أقيمت بها المنافسات، والتي انتهت  بفوز الأهلي ‏باللقب الإفريقي على حساب فريق مولودية بوسالم والتأهل لبطولة العالم للأندية.‏

وأشاد الدماطي بالجهود الكبيرة التي قامت بها اللجان المختلفة من أجل خروج المنافسات بالشكل الذي استحق إشادة واسعة من ‏جانب الوفود والفرق التي شاركت بالبطولة‎.‎

ووجه التهنئة إلى الجهاز الفني واللاعبين بعد الفوز ببطولة إفريقيا للمرة السادسة عشرة فى تاريخ النادى‎ .‎

وأشاد رئيس اللجنة بدور الجمهور في دعم اللاعبين، وتحفيز الفريق بشكل كبير للفوز باللقب، مؤكدًا أن نجاح البطولة ‏يعكس قدرات الأهلي ومكانته على الصعيد الدولي.‏

إدارة النادي الأهلي إفريقيا للكرة الطائرة النادي الأهلي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي

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