محافظ الإسكندرية يوجه بإغلاق المنشآت المخالفة وإزالة التعديات

وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، اليوم الأربعاء، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية لإغلاق المنشآت المخالفة وإزالة كافة أشكال التعديات.

ونفذت إدارات حي أول المنتزه حملة تم خلالها إغلاق 3 مراكز تعليمية غير مرخصة، حرصا على سلامة وصحة الطلاب، وتشميع 6 محلات تجارية مخالفة للمواعيد المحددة للعمل، والتحفظ على 160 حالة إشغال وتيسير حركة المشاة ومرور السيارات.

وأسفرت الحملة التي قام بها حي وسط عن رفع وإزالة 140 حالة إشغال وتحصيل مبلغ 17250 جنيهًا؛ إجمالي غرامات من منشآت مخالفة.

وقام حي غرب بإغلاق وتشميع 3 منشآت مخالفة لمواعيد الغلق المحددة وإزالة الإشغالات بمنطقة سوق الجمعة.

وشن حي أول العامرية حملة مكثفة تم خلالها إزالة 26 حالة إشغال والتحفظ على سيارة محملة بمخلفات.