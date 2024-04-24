عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بإغلاق المنشآت المخالفة وإزالة التعديات

صدى البلد

وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، اليوم الأربعاء، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية لإغلاق المنشآت المخالفة وإزالة كافة أشكال التعديات.

ونفذت إدارات حي أول المنتزه حملة تم خلالها إغلاق 3 مراكز تعليمية غير مرخصة، حرصا على سلامة وصحة الطلاب، وتشميع 6 محلات تجارية مخالفة للمواعيد المحددة للعمل، والتحفظ على 160 حالة إشغال وتيسير حركة المشاة ومرور السيارات.

وأسفرت الحملة التي قام بها حي وسط عن رفع وإزالة 140 حالة إشغال وتحصيل مبلغ 17250 جنيهًا؛ إجمالي غرامات من منشآت مخالفة.

وقام حي غرب بإغلاق وتشميع 3 منشآت مخالفة لمواعيد الغلق المحددة وإزالة الإشغالات بمنطقة سوق الجمعة.

وشن حي أول العامرية حملة مكثفة تم خلالها إزالة 26 حالة إشغال والتحفظ على سيارة محملة بمخلفات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتعرض القاهرة لعاصفة رملية اليوم ؟ .. تفاصيل و تحذير عاجل من الأرصاد

علاقة مُحرّمة.. فصل جديد في قضية مقتـ.ـل طبيب بالتجمع الخامس.. بعد قليل

بسبب المقاطعة| البلطي يتراجع 30 جنيهًا والمكاريل  45 في أسواق القاهرة

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل

مقاطع فيديو خادشة.. التحقيق مع البلوجر نادين طارق بعد ضبطها

2.4 مليون يورو.. خالد الغندور يصدم جماهير الزمالك

مرشح لخلافة علي معلول.. مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن تواصل الهبوط اليوم بالمزارع والأسواق

ترشيحاتنا

رسميًا... تعرف على تفاصيل أطول إجازة في العام للطلاب والموظفين

اعتدى عليها وهي ميتة.. ننشر صورة المتهم بواقعة «جانيت» طفلة مدينة نصر

تأجيل محاكمة المتهمين بقت.ل طبيب التجمع

إرشادات لتبريد مقصورة السيارة بدون تكييف ؟

بينها عقاقير ضغط وسكر ومضادات حيوية.. زيادة أسعار 31 صنف أدوية بالسوق المحلية لهذا السبب

تعليق ناري لـ عمرو الدرديري بشأن إيقاف القيد بنادي الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 أسباب وراء إصابة الأطفال الرضع بالصفرا بعد الولادة.. فما هي؟

مكشوف البطن.. إيمان العاصي تثير الجدل بظهورها

ابنة سوسن بدر تخطف الأنظار فى احتفالية مركز راشد.. صور

تكريم نجوم الفن في احتفالية لأصحاب الهمم.. صور

فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

حكايات رامز جلال مع المقالب من قبل الشهرة

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ