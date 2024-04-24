منظمة التعاون الدولي الكورية تختتم برنامج الشراكة الإنسانية لتمكين مجتمعات اللاجئين السوريين

احتفلت منظمة التعاون الدولي الكورية (كويكا) - وكالة التعاون الإنمائي الرسمية بكوريا الجنوبية – ومنظمة بلان انترناشونال في مصر وكوريا بالتعاون مع جمعية ريادة للتنمية في ختام برنامج الشراكة الإنسانية (HPP).

ويشكل هذا الحدث إنجازًا مهمًا يعكس التزام جميع الشركاء بتمكين الشباب الصامد في مجتمعات اللاجئين السوريين و المجتمعات المضيفة المهمشة في مصر ، وخاصة الفتيات والشابات، للحد من عدم المساواة بين الجنسين والعنف القائم على النوع الاجتماعي وأليات التكيف السلبية الناتجة عن جائحة كرونا ولاسيما النشاطات المتعلقة بالتمكين الأقتصادي.

وشهد الحفل الختامي حضور كيم جين يونج المدير الاقليمي لمكتب كويكا مع روزان خليفة مديرة منظمة بلان انترناشونال، وأرا أن، مساعد مدير البرامج والمنح في قسم العلاقات الخارجية بمكتب بلان كوريا وميرفت صقر عضو مجلس إدارة جمعية ريادة للتنمية بحضور الوكيل الأول لوزارة التضامن الاجتماعي.

وتم اختتام برنامج الشراكة الانسانية الذي تم تنفيذه بدعم من المساعدة الرسمية للتنمية ODA)) من كويكا بعد فترة استمرت ثلاث سنوات بنجاح ، من أغسطس 2021 إلى أبريل 2024.

وهدفت هذه المبادرة الشاملة إلى تمكين اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة في محافظة الإسكندرية عن طريق تقديم الدعم المعيشي المباشر وغير المباشر، بما في ذلك المساعدات النقدية الطارئة والتدريب المهني وتعليم ريادة الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، ركز المشروع على تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق الطفل من خلال التعليم والدعاية، بهدف منع آليات التعامل السلبي مثل العنف الأسري والزواج المبكر.مع التركيز الأكبر على تعزيز مرونة المجتمع.

وبلغ عدد المستفيدين المباشرين من المشروع ما يصل إلى 2400 فرد من اللاجئين السوريين وعائلات المجتمع المضيف في منطقة الإسكندرية والساحل الشمالي وعلاوة على ذلك، كان للمشروع تأثير بشكل غير مباشر على حوالي 12800 فرد.

جدير بالذكر أنه طوال فترة تنفيذه، ساهم المشروع بشكل إيجابي في تحسين البعد الاقتصادي للمستفيدين من خلال زيادة دخل الأسر عن طريق إنشاء مشاريع صغيرة. كما لعب دوراً في الحد من التوتر وتعزيز التعاون داخل المجتمعات. علاوة على ذلك، نجح أكثر من نصف العائلات المشاركة في دعم ريادة الأعمال استخدام نماذج أعمال متنوعة، بما في ذلك استغلال وسائل التواصل الاجتماعي، لتوسيع مشاريعهم.

وجمع الحدث مجموعة متنوعة من الجهات المعينة ، بما في ذلك مكتب بلان انترناشونال في مصر، ومكتب بلان في كوريا، وجمعية ريادة للتنمية ووزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من المستفيدين.

وشملت الاحتفالية كلمات ملهمة من الحضور ، وعروض فيديو توثيقية تعرض المشروع، ومعرض يعرض منتجات صنعها المستفيدون، وعروض تقديمية تسلط الضوء على رحلتهم ومدى تأثير المشروع عليها ، بالإضافة إلى عرض مسرحي يتناول العنف القائم على النوع الاجتماعي.

واستهلت روزان خليفة المدير الأقليمي لمكتب بلان انترناشونال مصر الحفل بكلمة أعربت فيها عن شكرها وأمتنانها لكل القائمين على المشروع والمستفدين الذين عملوا بجهد واصفه إياه بالرحلة المليئة بالنجاح.

و شددت قائلة "ان كل جهد وانجاز تحقق هو بمثابة شارة على التزامنا الثابت لتحقيق التغير الإيجابي والأسهام في بناء مستقبل يعزز المساوة بين الجنسيين".

ووصفت ميرفت صقر مشروع تمكين اللاجئين السوريين وشباب المجتمعات المضيفة بالمشروع المتكامل؛ حيث ساهم في استهداف أكثر من جانب مثل العنف القائم على النوع الاجتماعي والمساواة في النوع و معالجة التحديات الناتجة على جائحة كورونا.

من جانبها أكدت كيم جين يونغ ، المديرة الأقليمية لمكتب كويكا في مصر، أنه في خضم التوترات الصراعات الإقليمية، تتضافر جهود الشعوب معا بشكل اكثر تماسكا للتغلب على هذه التحديات من أجل تحقيق الازدهار المشترك.

وأضافت أنها تؤمن بقوة الشراكة للتعايش من أجل الازدهار ، وتقدر بصدق روح المحبة والتضامن بين سكاننا المصريين الكرام وجيراننا المحتاجين للدعم.

وتعد وكالة التعاون الدولى الكورية (كويكا) هي وكالة حكومية كورية تابعة لوزارة الخارجية مسؤولة عن تنفيذ برامج المنح، وتهدف كويكا إلى مكافحة الفقر ودعم النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام في البلدان الشريكة حول العالم.