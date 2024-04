اقتصادية قناة السويس: "القنطرة غرب الصناعية" تستحوذ على تعاقدات شركات المنسوجات الصينية

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، وفداً من المجلس الوطني الصيني للنسيج والملابس – China National Textile and Apparel Council “CNTAC”.

ورحب وليد جمال الدين بالوفد الصيني، مؤكدا أن صناعة المنسوجات من الصناعات المهمة التي نجحت اقتصادية قناة السويس في جذبها خلال عام 2023، خاصة خلال الجولات الترويجية التي قامت بها الهيئة بدولة الصين في شهري مايو وأكتوبر 2023.

وأشار إلى أن منطقة القنطرة غرب الصناعية كان لها النصيب الأكبر في جذب استثمارات صناعة المنسوجات، حيث أنها منطقة صناعية واعدة استطاعت خلال عام واحد جذب 13 شركة منها 7 تعاقدات تمت بالفعل معظمها من الشركات الصينية.

وأوضح أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تقع في محافظة الإسماعيلية، وهذا الموقع يجعلها تتوسط موانئ الهيئة شمالاً وجنوباً، وبالتالي يمكن للمستثمرين النفاذ للأسواق الخارجية من خلال ميناءي شرق وغرب بورسعيد شمالاً، أو ميناء السخنة جنوباً، كما تتميز بتوافر الأيدي العاملة الماهرة المدربة بالإضافة إلي توافر المواد الخام والبنية التحتية اللازمة لصناعات المنسوجات.

وأشار وليد جمال الدين إلى قدرة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على دعم مستثمريها ومنحهم النفاذ إلى 100 مليون مستهلك بالسوق المصرية المحلية، بالإضافة إلى الوصول إلى مختلف الأسواق الإقليمية والدولية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة.

وأكد على دعم المنطقة الاقتصادية للتحول الأخضر في عمليات التصنيع من خلال توفير الطاقة النظيفة، لا سيما صناعة المنسوجات.

من جانبه عبر لين يون فانج عن سعادته بحفاوة استقبال الوفد باقتصادية قناة السويس، مشيرا إلى أنه كان في زيارة للمنطقة الاقتصادية على رأس وفد اقتصادي صيني في عام 2018، لذا يستطيع أن يجزم بأن المنطقة الاقتصادية شهدت تطورا ملحوظ خلال هذه السنوات، وأصبحت واحدة من أهم المناطق الاقتصادية المتكاملة على مستوى العالم.

واضاف أن هذا التطور يتضح من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق، والحرص على وجود قطاعات صناعية تحتوي على الصناعات المكملة والمغذية، واكتمل هذا التطور الملحوظ من خلال اهتمام اقتصادية قناة السويس بالتنمية المستدامة والهيدروجين الأخضر.

وأشار إلى أن الوفد يضم أبرز الشركات العاملة في مجال صناعة الغزل والنسيج والتي لديها الرغبة في الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية، حيث تعد هذه الزيارة فرصة لدراسة كل التفاصيل المتعلقة بإقامة مشروعات المنسوجات عن قرب، وأكد على التطلع إلى مزيد من التعاون في الفترة المقبلة.

وعقب انتهاء اللقاء توجه الوفد إلى جولة تفقدية بمنطقة المطور الصناعي الصيني "تيدا – مصر" والتي تعد مثالاً لنجاح التعاون بين اقتصادية قناة السويس، والاستثمارات الصينية.

وضم الوفد عدد من المؤسسات والكيانات الاقتصادية الصينية المعنية بصناعة المنسوجات، برئاسة السيد لين يون فانج رئيس الجمعية الصينية الصناعية للحياكة، وممثلي المجلس الفرعي لصناعة النسيج CCPIT، وجمعية Shantou لصناعة النسيج والملابس، وشركة Guangdong Kaidi ، وشركة Jiangsu Lianfa للمنسوجات، وشركة Ningbo Chisage U and K International Trading، وشركة Suzhou Zhongzhou Great Trade Import and Export، وشركة Liaoning Shidai‐Wanheng Sincerence Garment، وشركة Wilkie Technical للمنسوجات، وشركة Limited Jiangyin Hongjia Printing‐dyeing، وشركة Fujian For Both Textile، وشركة Ever Lucky Garment Accessories، وشركة Dongguan Youmei Textile Technology، وشركة Xiamen Kingland، وشركة Best Garment Group، وشركة CoBest Enterprise Development (Shanghai)، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.

