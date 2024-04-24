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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضامن الغربية: الكشف على 146 مريضا من غير القادرين بقرية بمركز بسيون

قوافل طبية بالغريية
قوافل طبية بالغريية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، جمعية الأورمان فى تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على (146) مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقرية كوم عبود مركز بسيون، وقرية ميت المخلص مركز زفتى، وقرية كفر سبطاس مركز طنطا، وقرية بلشاى مركز كفر الزيات بالتعاون مع المستشفى الجامعى بطنطا، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، وضمن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى. 


وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحيه تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بطنطا، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته . 

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من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا .

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أسر الأولى بالرعاية الأسر الاولى بالرعاية الاسر الاولى التحالف الوطني للعمل الأهلي ا التحالف الوطنى للعمل البيض البيضاء الاسر أحمد حمدي اهرة

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