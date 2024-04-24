محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لرصف شارع النحاس بطنطا

ناقش الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، في اجتماعه المسائي، الموقف التنفيذي لأعمال الرصف والتطوير الجارية في شارع النحاس بطنطا على سرعة الانتهاء من الشارع .

وتابع المحافظ خلال الاجتماع أعمال رصف و تطوير شارع النحاس بطنطا بطول 1,38 كم وعرض 20 متر و تشمل توسعة الشارع وإعادة رصفه وتركيب بلدورات، وزرع أشجار في الجزيرة الوسطى ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة.

يأتي ذلك نظرا لأهمية الشارع الحيوية الذي يساهم في معالجة الكثير من المشكلات المرورية، ويحقق السيولة المرورية في المنطقة الناتجة عن خروج عدد كبير من الموظفين والطلاب.

وأشار المحافظ إلى أن تطوير الشارع لحل مشكلات الازدحام والتيسير على المواطنين في المقام الأول، وتحقيقا للمظهر الحضاري اللائق.