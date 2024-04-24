زوجة تامر عاشور تستعرض جمالها على إنستجرام

نشرت المذيعة نانسي نور، وزوجة الفنان تامر عاشور، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت زوجة تامر عاشور، فى الصور بإطلالة لافتة مرتدية فستانا باللون الموف و نسقت معه جاكيت جينز.

كما اختارت زوجة تامر عاشور، ترك بشرتها على طبيعيتها ووضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا على كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز نانسي نور بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد نانسي نور ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع المكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلا علي كتفيها.





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