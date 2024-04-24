المغربية أسماء المدير عضوة لجنة تحكيم مسابقة "نظرة ما" بمهرجان كان

أعلن مهرجان كان السينمائي الدولي عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما، ثاني مسابقات المهرجان أهمية، خلال الدورة السابعة والسبعين، والتي تقام في الفترة بين 14 و26 مايو المقبل.

وتشارك المخرجة والمؤلفة والمنتجة المغربية أسماء المدير ضمن أعضاء لجنة التحكيم، في عودة للمهرجان بعد عام واحد من مشاركة فيلمها "كدب أبيض"، في نفس المسابقة العام الماضي، لينال جائزتي أحسن إخراج والعين الذهبية لأحسن فيلم وثائقي في كل أقسام المهرجان.

وعلى جانب اخر قالت المخرجة هالة القوصي، إنها سعيدة بمشاركة فيلمها "شرق 12" في مهرجان "كان" السينمائي، مشيرة إلى أن الفيلم روائي طويل، ومدته 110 دقيقة، وهو يدور في إطار فانتازيا خارج الزمن الحالي، عن مجموعة من الناس لا يعرفوا شيء إلا عن المكان الذي يعيشوا فيه، ومعهم شاب موهوب يحب الموسيقى، ولكنه غير راضي عن حياته في مجتمع مغلق.



وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن المسابقة التي تشارك فيها، مثل فيها مصر قبلها يوسف شاهين، ويسري نصرالله، وعاطف الطيب، وبعد هؤلاء العظماء كان في انقطاع طويل حتى جاء فيلمنا.



وأشارت، إلى أن الفيلم بعد كان سيكون هناك عرض لفيلمها في أكثر من 30 دور عرض في فرنسا، وبعدها الفيلم سيتجول في عدد من المهرجانات في أوروبا وبعدها سيتم عرضه في مصر.