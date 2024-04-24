أثار إعلان الجنرال الروسي أبتي علاء الدينوف، صدمة في جميع أنحاء المجتمع الدولي، حيث تعهد بأن روسيا سوف تمحو تحالف الناتو العسكري بحلول عام 2030. وقال علاء الدينوف، قائد القوات الشيشانية التي تقاتل في أوكرانيا وحليف الرئيس فلاديمير بوتين، وتمت مشاركة هذه التأكيدات خلال بث تلفزيوني حكومي على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي مقطع نشره أنطون جيراشينكو، المستشار السابق لوزير الشؤون الداخلية الأوكراني، على موقع X، يؤكد علاء الدينوف بثقة انتصار روسيا فيما وصفه بـ "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا. ويتنبأ بزوال الناتو، قائلاً: "نعم، سيتعين علينا أن نعمل بجد حتى 2029-2030، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن نتيجة هذه العملية العسكرية الخاصة ستكون أن كتلة الناتو ستنتهي من الوجود بالشكل الذي ستتبعه في عام 2029".

ويتصور علاء الدينوف حدوث تحول حيث ستسلم الدول المتحالفة حاليًا مع الولايات المتحدة لروسيا، وتسعى إلى قبولها في تحالفها.

وعلى الرغم من خطورة تصريحات علاء الودينوف، فقد رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السابق فكرة الهجوم على أعضاء الناتو ووصفها بأنها "محض هراء". ومع ذلك، فقد أكد استعداد روسيا للدفاع عن سلامة أراضيها، بما في ذلك الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية. إن تصريحات بوتين، إلى جانب إعلان علاء الدينوف، تثير المخاوف بشأن التوترات المتصاعدة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

كما أعرب القادة الأوكرانيون عن مخاوفهم بشأن التداعيات الأوسع نطاقاً لانتصار روسيا في أوكرانيا. وأعرب رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال عن اعتقاده بأن مثل هذه النتيجة يمكن أن تعجل باندلاع حرب عالمية ثالثة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب كارثية على الأمن العالمي.

وبينما يلوح شبح الصراع في الأفق، يظل المجتمع الدولي يقظا، ويراقب التطورات في المنطقة عن كثب. إن مستقبل حلف شمال الأطلسي، الذي يواجه بالفعل تحديات كبيرة، أصبح على المحك وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية والموقف الحازم المتزايد لروسيا.