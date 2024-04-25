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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن|طلاق الفنان أحمد جمال من زوجته سارة قمر.. وشريف منير يروّج لـ«السرب».. وهذه الصور الأولى من زفاف ابنة بدرية طلبة

صدى البلد

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

 

أحمد جمال سعيد يعلن طلاقه رسميا من زوجته سارة قمر

أعلن الفنان أحمد جمال سعيد انفصاله عن زوجته سارة قمر من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

الصور الأولي من حفل زفاف ابنة بدرية طلبة.. شاهد

أنطلق منذ قليل حفل زفاف سلمي ابنة الفنانة بدرية طلبة فى إحدى الفنادق الكبري فى القاهرة.

 

المغربية أسماء المدير عضوة لجنة تحكيم مسابقة "نظرة ما" بمهرجان كان

أعلن مهرجان كان السينمائي الدولي عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما، ثاني مسابقات المهرجان أهمية، خلال الدورة السابعة والسبعين، والتي تقام في الفترة بين 14 و26 مايو المقبل.


 

انتظروني".. شريف منير يروج لدوره في فيلم «السرب»

روّج الفنان شريف منير لدور شريف المصري الذى يجسده ضمن أحداث فيلم “السرب” ، الذى من المقرر أن يطرح فى دور العرض السينمائية يوم 1 مايو.

 

رسميا.. رامي جمال يطرح ألبومه الجديد خليني أشوفك

طرح المطرب رامي جمال ألبومه الجديد خليني أشوفك بشكل رسمي علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

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