رد فعل مثير من إمام عاشور بعد أنباء رحيله عن الأهلي

شارك نجم الأهلي إمام عاشور جمهوره صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و ظهر عاشور بزي الاهلي في التدريبات الجماعية لينفي انباء رحيلة عن النادي ،و علق علي الصورة بتعليق الاسد و القلب .

وكان قد فجر الاعلامي محمد شبانة مفأجاة بشان نجم الاهلي امام عاشور عبر حسابة بموقع فيسبوك.

و قال شبانة : التعاون السعودي ينفي عرض إمام عاشور ودا "غير صحيح وعاوزينه".

وكان قد أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لن يدفع بـ إمام عاشور في لقاء مازيمبي الكونغولي، ويفضل الصبر عليه بعد عودته من الإصابة.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الخطيب قرر تأجيل اجتماع مع كولر ولجنة التخطيط لحسم ملف الصفقات، وهناك ثنائي زد محمد إسماعيل ومصطفى العش ضمن الترشيحات لتدعيم الدفاع، وزين الدين بلعيد قريب من الانضمام للأهلي".

وأضاف، أن يوسف أوباما من اللاعبين المطلوبين في نادي بيراميدز، خصوصا في ظل تأجيل تجديد عقده، مع وجود أكثر من لاعب في مركزه داخل الزمالك حاليا.