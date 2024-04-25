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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الخميس 25 أبريل 2024

صدى البلد

شهد سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية ثباتا اليوم الخميس 25- 4-2024، مسجلاً فى البنك الأهلي المصرى سعر 13.05 جنيه للشراء، و13.03جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 13.06 جنيه للشراء، و13.02جنيه للبيع.

 

وجاء سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى

 

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

 

13.06جنيه للشراء.

 

 13.02 جنيه للبيع.

 

 سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

 

13.05 جنيه للشراء.

 

13.03جنيه للبيع.

 

 سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

 

13.05 جنيه للشراء.

 

13.04جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

13.05جنيه للشراء.

 

13.01جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

13.12جنيه للشراء.

 

13.09جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة

13.05 جنيه للشراء.

 

12.84جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

13.05جنيه للشراء.

 

13 جنيه للبيع

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