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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

سر مكعبات الشاي.. حيل سهلة قبل المكياج لضمان ثباته في الحر

مكعبات الشاي
مكعبات الشاي

هناك بعض الحيل السهلة التي يمكنك تنفيذها قبل وضع المكياج لضمان ثباته في الأجواء الحارة، إليك بعض الحيل، بما في ذلك استخدام مكعبات الشاي، بحسب ما نشره موقع هيلثي:

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تحضير البشرة

تحضير البشرة

قومي بتنظيف وترطيب بشرتك جيدًا قبل وضع المكياج. استخدمي منتجات مناسبة لنوع بشرتك.
يمكنك وضع قناع مهدئ أو ماء الورد على البشرة قبل المكياج لتهدئة البشرة وتقليل احتمالية ظهور الاحمرار.

استخدام مكعبات الثلج أو ماء الورد

قومي بتمرير مكعب ثلج ملفوف بقطعة قماش رقيقة على وجهك قبل وضع المكياج، هذا سيساعد في تقليل حجم المسام وتهدئة البشرة.
يمكنك أيضًا استخدام ماء الورد المثلج بنفس الطريقة لتهدئة البشرة ومنحها نضارة.

استخدام مكعبات الشاي

قومي بتحضير كوب من الشاي الأخضر أو الشاي الأسود واتركيه يبرد.
بعد تنظيف البشرة، قومي بتمرير مكعب من الشاي المبرد على وجهك بلطف. هذا سيساعد في تقليل لمعان البشرة وامتصاص الزيوت الزائدة.

استخدام برايمر

يعتبر استخدام برايمر قبل وضع المكياج أمرًا مهمًا في الأجواء الحارة. يمكنك استخدام برايمر خاص بتثبيت المكياج وتقليل لمعان البشرة.
استخدام منتجات مقاومة للماء:

يفضل استخدام منتجات مقاومة للماء في الأجواء الحارة، مثل أحمر الشفاه والماسكارا وظلال العيون. ستساعد هذه المنتجات في منع تلطخ المكياج نتيجة العرق أو الرطوبة.

إعادة لمس المكياج

قومي بحمل بخاخ لتثبيت المكياج

قومي بحمل بخاخ لتثبيت المكياج معك ورشيه بلطف على وجهك عند الحاجة لإعادة لمس المكياج وتجديده.
تذكري أيضًا أن تحمي بشرتك من أشعة الشمس الضارة عن طريق استخدام واقي شمس بعامل حماية عالي وإعادة وضعه بانتظام.

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