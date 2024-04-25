مع تراجع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة..استقرار أسعار النفط عالمياً

سجَّلت أسعار النفط العالمية استقرارًا، اليوم الخميس، مع تراجع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، وسط علامات على تباطؤ الاقتصاد.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات إلى 88.11 دولارًا للبرميل، بعد أن انخفضت 0.5% في الجلسة الماضية.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو سبعة سنتات إلى 82.88 دولارًا للبرميل، بعد انخفاضها 0.6 أمس الأربعاء.

وانخفضت أسعار الذهب، بعد صعود قياسي للمعدن الأصفر، وذلك لليوم الثالث على التوالي بعد أن استقرت الأوضاع وانخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2313.44 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما انخفضت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2326.10 دولارًا للأوقية.

وعلى صعيد متصل، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 27.09 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.1% إلى 901.60 دولار وهبط البلاديوم 1.0% إلى 991 دولارًا.