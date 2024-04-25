السيسي: مصر اتخذت موقفا ثابتا بالإصرار والعمل المكثف لوقف إطلاق النار بغزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الحرب من أجل تطهير سيناء من الإرهاب واجب وطني مقدس كما كانت الحرب لتحريرها واجبا وطنيا مقدسا، ومصر اتخذت موقفا ثابتا بالإصرار والعمل المكثف لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة.



وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بـ مناسبة الذكرى الـ 42 لتحرير سيناء، أن موقف مصر ثابت بشأن دفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة، والموقف المصري يشكل الثوابت الراسخة التي تحرص مصر على العمل في إطارها بهدف إرساء السلام والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.



وأوضح الرئيس السيسي، أن سيناء تشهد جهودا غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة في الصحة والتعليم والبنية الأساسية وجميع مقومات العمران والصناعة والزراعة، وأن مصر تنفذ مشروعا قوميا ضخما لتنمية سيناء لحماية وصون أمن وسلامة الوطن كله.

