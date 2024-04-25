نائب رئيس حزب المؤتمر: ذكرى تحرير سيناء خالدة في وجدان المصريين

هنأ الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب الرئيس عبد الفتاح السيسى، والقوات المسلحة المصرية، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة الذكرى الـ 42 لعيد تحرير سيناء.

وقال مرشد في بيان صادر عنه، إن هذه الذكرى العطرة، تمثل رمزًا لتضحيات أبطال القوات المسلحة البواسل، الذين خاضوا ملحمة النصر العظيم، واستردوا كل ذرة من تراب الوطن المقدس، ورفعوا راية مصر خفاقة فى عنان السماء.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن ذكرى عيد تحرير سيناء، خالدة في وجدان كل مصري، لما شهدته من تضحيات عظيمة، كتبها أبطال الجيش المصري بدماؤهم، للحفاظ على الوطن وأراضيه وضمان استقلاله.

وثمن مرشد التنمية الكبيرة الذي شهدتها أراضي سيناء على مدار السنوات الماضية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من اقامة مشروعات تنموية ضخمة، وموجها الشكر ايضا لأهالي سيناء لدورهم الكبير في الدفاع عن ارضهم ووقوفهم في وجه من طمع فيها.

وأكد أن الاستقرار التي تشهده سيناء في الوقت الحالي ايضاً جاء بعد التضحيات التي قدمها رجال القوات المسلحة والشرطه خلال الحرب على الارهاب خلال السنوات الماضية.