فرج عامر يفجر مفاجأة سارة بشأن تريزيجيه

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشورا بشأن اللاعب المصري محمود تريزيجيه عبر فيسبوك.

وكتب: "محمود حسن تريزيجية اللاعب المصري الدولي ولاعب طرابازون التركي دخل قائمة أسرع اللاعبين بالجري بالكرة حيث أصبح ثالث أسرع لاعب كرة قدم في العالم".

من جانب آخر، كشف مصدر مسئول بالنادي الأهلي حقيقة عرض إحدى الشركات لتحمل راتب محمود تريزيجيه لاعب طرابزون سبورت التركي ومحمد النني لاعب ارسنال الإنجليزي للانضمام للأهلي قبل مونديال الأندية 2025 بنظامه الجديد.

وقالت مصادر متعددة من شركة الكرة بالأهلي ومجلس الإدارة لصدى البلد لم يصلنا أي عرض بشأن هذا الأمر ولو تلقى الأهلي عرضا مثل ذلك سيدرس احتياجات المدير الفني للفريق بجانب رؤية لجنة التخطيط.

وأضافت المصادر أن في حالة تلقي عرضا من إحدى الشركات الراعية عروضا مثل تلك النوعية سيدرس الأهلي احتياجاته ومن الجائز أن يختار لاعبا أوروبيا للانضمام للمارد الأحمر في فترة مونديال الأندية الذي سينطلق بنظامه بمشاركة 23 فريقا.