مواجهات نارية .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم العديد من المباريات الهامة بالدوريات المختلفة أبرزها لقاء برايتون ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.
هذه جداول مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:
الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليج):
- برايتون X مانشستر سيتي - الساعة 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة - ينقلها beIN Sports HD 1.
الدوري السعودي للمحترفين:
- الفيحاء X الطائي - الساعة 5 مساءً - ينقلها قناة 1 SSC HD.
- الوحدة X الحزم - الساعة 8 مساءً - ينقلها قناة 2 SSC HD.
- الرياض X الأهلي - الساعة 8 مساءً - ينقلها قناة 1 SSC HD.
الدوري الهولندي:
- هيرينفين X آيندهوفن - الساعة 6:45 مساءً.
كأس آسيا تحت 23 عامًا:
- قطر X اليابان - الساعة 4 مساءً.
- كوريا الجنوبية X إندونيسيا - الساعة 7:30 مساءً.
كما أنه في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز أمس، خسر ليفربول أمام إيفرتون بهدفين، مما جعله يحتل المركز الثاني برصيد 74 نقطة، وهو خلف أرسنال الذي يتصدر الجدول حاليًا بـ77 نقطة.