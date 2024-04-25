هشام الحلبي: إرادة المصريين لم تنكسر بعد حرب 67

قال اللواء هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، إن إرادة المصريين لم تنكسر بعد حرب 67، مشيرا إلى أن القوات المسلحة بدأت سريعا في الإعداد الجيد للحرب واسترداد الأرض والانتصار على العدو الإسرائيلي.

وأضاف اللواء هشام الحلبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن عمليات مفاوضات استرداد الأرض، كانت بعد الانتصار في حرب أكتوبر 73 على العدو الإسرائيلي ثم التفكير في عودة سيناء من جديد للأراضي المصرية، موضحا أن الجيش المصري نجح في كسر نظرية الأمن للجيش الإسرائيلي في حرب أكتوبر 1973.



وأوضح مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، أن مصر خاضت معركة ومحطة أخرى من أجل استرداد الأرض، وهي معركة قانونية بالتحكيم، لافتا إلى أن مصر كانت تواجه العديد من التحديات وعلى الرغم من ذلك لم تنكسر الإرادة المصرية وتم النجاح في الانتصار في حرب أكتوبر وعودة الأرض.