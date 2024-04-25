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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم تعتمد 529 مدرسة و184معهد أزهري

الهيئة القومية لضمان
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

عقد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس الوزراء  اجتماعه الدوري بالجلسة رقم 235  برئاسة الدكتور علاء عشماوي رئيس المجلس رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وقد اتخذ مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، عدداً من قرارات الاعتماد للمؤسسات التعليمية فعلى مستوى مؤسسات جامعة الازهر تم اعتماد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بكفر الشيخ، كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات الزقازيق.

وتم تجديد اعتماد كلا من  كلية اللغة العربية بالقاهرة، كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات الإسكندرية واعتماد وعدد 7 برامج بكليات جامعة الأزهر.


وعلي مستوي التعليم العالي قرر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، تجديد اعتماد كلية الدراسات العليا - اكاديمية الشرطة، كلية التمريض – جامعة أسيوط، كلية نظم المعلومات و علوم الحاسب  - جامعة 6 أكتوبر، المعهد العالي للحاسبات و تكنولوجيا المعلومات بالشروق، كلية السياحة والفنادق - جامعة 6 أكتوبر اصدر المجلس قرارات اعتماد لكلا من كلية الهندسة – جامعة المنصورة، كلية التمريض – جامعة بورسعيد، كلية الصيدلة – جامعة الجيزة الجديدة، كلية طب الاسنان – جامعة حورس، كلية اللغات – جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة والآداب كما تم منح مهلة لاستيفاء جوانب القصور لثلاثة  كليات ومعهدين، وتم اصدار قرارات اعتماد لعدد 33 برنامج بالكليات المختلفة. 


وعلى مستوي التعليم قبل الجامعي فقد اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، عدد 529 مدرسة ، ومنح مهلة لعدد 21 مدرسة، وعدم اعتماد مدرسة واحدة فقط وتحديد زيارات تفقدية لمدرسة واحدة، وعلى مستوي التعليم الأزهري قبل الجامعي تم اعتماد 184 معهد أزهري وتحديد زيارة تفقدية لمعهد أزهري واحد فقط.

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