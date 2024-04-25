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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نستكمل دورنا بكل فخر.. وزارة الخارجية تهنئ الشعب المصري بعيد تحرير سيناء

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد

هنأ المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، اليوم الخميس، الشعب المصري بحلول العيد الـ 42 لـ تحرير سيناء.

وقال أبو زيد، عبر صفحته على منصة “إكس”: "نهنئ مصرنا الحبيبة بالذكرى 42 لعيد تحرير سيناء، وتحية إعزاز وتقدير لشعب عظيم استرد أرضه وكرامته بملحمة تاريخية قدم خلالها الغالي والنفيس".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن ملحمة استعادة أرض سيناء أكملت الدبلوماسية المصرية فيها مسيرة انتصار الوطن باستعادة آخر شبر من أرض سيناء المباركة، لافتا إلى أن الخارجية المصرية ستستمر فى استكمال دورها الوطنى بكل فخر واعتزاز.

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