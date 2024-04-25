محافظة الجيزة: إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمنطقة «أ» بحدائق الأهرام لتحسين الخدمة

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بأعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمنطقة حدائق الأهرام شارع 18 أ لتحسين جودة الخدمة بالقطاع.

وأوضحت المحافظة أن الأمر سوف يستلزم قطع المياه عن منطقة "أ" بحدائق الأهرام وذلك لمدة 6 ساعات بدءاً من الساعة الثانية عشرة مساء يوم الجمعة 26 أبريل وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت 27 أبريل 2024، لربط الخط الجديد مع الخط القائم.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

ووجه رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات لسرعه الانتهاء منها.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.