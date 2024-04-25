عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الجيزة: إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمنطقة «أ» بحدائق الأهرام لتحسين الخدمة

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بأعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمنطقة حدائق الأهرام شارع 18 أ لتحسين جودة الخدمة بالقطاع. 

وأوضحت المحافظة أن الأمر سوف يستلزم قطع المياه عن منطقة "أ" بحدائق الأهرام وذلك لمدة 6 ساعات بدءاً من الساعة الثانية عشرة مساء يوم الجمعة 26 أبريل وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت 27 أبريل 2024، لربط الخط الجديد مع الخط القائم.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

ووجه رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات لسرعه الانتهاء منها.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل القاهرة على موعد مع عاصفة ترابية خلال ساعات؟..الأرصاد تكشف والصحة تحذر

1000 جنيه في 24 ساعة|الذهب يتراجع بشكل غير مسبوق وعيار 21 مفاجأة

40 جنيهًا نزول| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بسبب الأعلاف.. والبيض يتراجع

ابنة مي عمر ومحمد سامي تثير ضجة بأول ظهور على السوشيال ميديا|شاهد

غطاء سحابي على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد

تنبيه هام من الأرصاد.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

بعد نفي التعاون السعودي عرض إمام عاشور.. شبانة يفجر مفاجأة صادمة

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة 6 ساعات.. اعرف الأماكن والمواعيد

موضوعات متعلقة

لمنع التعديات .. محافظة الجيزة تشن حملات بشوارع الطوابق وكعبيش والمشربية

ستظل محفورة بالتاريخ.. محافظ الجيزة يهنئ الرئيس بمناسبة الذكرى 42 لتحرير سيناء

نائب محافظ الجيزة يوجه بتكثيف أعمال النظافة ورصد المخالفات في مهدها بالعياط..شاهد

محافظ الجيزة يناقش الطلبات المقدمة من المواطنين والعلامات التجارية لتأجير البارتشينات الحضارية

قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة بسبب كسر بالخط الرئيسي بكرداسة

محافظة الجيزة تزيل التعديات على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة منشأة القناطر

محافظة الجيزة تزيل سوق عشوائي للباعة مقام بنهر الطريق في كفر طهرمس

نائب محافظ الجيزة تشهد فعاليات الاحتفال بالذكرى 18 لافتتاح متحف إيمحتب بسقارة

ترشيحاتنا

طبيب يحذر مرضي الحساسية من هذه العادة في حر الصيف

أزمة في بطولة الكونفدرالية.. الاتحاد الإفريقي يعلن قرارات عاجلة

4 أغسطس انطلاق مؤتمر المصريين بالخارج النسخة 25 بحضور ممثلي الجاليات بـ100 دولة

مصرع وإصابة 10 أشخاص بحادث تصادم في البحيرة.. صور

سقوط عصابة تخصصت في سرقة الدراجات النارية بالقاهرة

غطاء سحابي على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشف حقيقة تريند قشر الموز بديل حقن البوتوكس

الأبيض يليق بك.. ألوان ملابس تساعدك على مقاومة ارتفاع درجة الحرارة

لليوم الثاني على التوالي.. انخفاض أسعار الدواجن 20 جنيها بسبب النقطة الميتة

سر مكعبات الشاي.. حيل سهلة قبل المكياج لضمان ثباته في الحر

فيديو

شربنا قهوة مع بعض.. أحمد عبدالعزيز يعتذر لصاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر|فيديوجراف

ستقضي على البشرية.. العلماء يكتشفون بكتيريا فضائية شرسة وآثارها مدمرة

يعيش بداخلي.. المغنية سيلين ديون تروي تفاصيل إصابتها بمرض نادر

عملها البورسعيدية.. ضربة قوية للتجار بعد حملات المقاطعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ