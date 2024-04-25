بايت ولازم يتباع.. تراجع تجّار السمك عن قرار غلق المحلات بالسوق|إيه اللي بيحصل؟

فوجئ أهالى محافظة دمياط، بأن تجّار السمك بسوق السمك بدمياط، يعملون بصورة طبيعية، وقاموا بالعدول عن قرار غلق محال الأسماك بالسوق نتيجه اارتفاع الأسعار.

ورصد “صدى البلد " أسباب عدول التجّار عن قرار غلق المحال لحين انخفاض الأسعار، بأنه على مدار اليومين الماضيين كان قد امتنع المواطنون عن شراء الأسماك إلا أنه نتيجة بتوافر السمك بالمحال فقرّر التجّار النزول للمحلات وبيع السمك وهو سمك بايت زى ما أطلق عليه التجّار.

وكان قد أعلن تجّار الأسماك بمحافظة دمياط، اليوم، الخميس، غلق كافة محلات الأسماك بسوق القنطرة بدمياط، لمدة 4 أيام أو قد تزيد المدة، لحين انخفاض أسعار الأسماك، تلبيه لرغبيه المواطنين.

وكان قد مر يومان على المقاطعة التى أاطلقها أهالى محافظة دمياط، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأسماك في الفترة الأخيرة، وبدأت المقاطعة منذ الثلاثاء الماضي.

ورصد “صدى البلد " المقاطعة بالسوق الرئيسية بالمحافظة وهي سوق القنطرة، وبالفعل نجحت المبادرة في أول أيامها حيث اضطر التجّار إلى إعلان التوقف التام عن البيع وغلق المحال، لحين اتخاذ الدولة إجراءات حازمة تجاه أزمة ارتفاع الأسعار وبعض التجّار ممن يقومون برفع الأسعار.

وأكد التجّار أن مبادرة مقاطعة شراء الأسماك بدمياط أتت بثمارها خلال أول يومين.