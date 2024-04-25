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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي يتفقد توسعات محطة خورشيد بالإسكندرية

زيارة وفد الوكالة
زيارة وفد الوكالة الألمانية لمحطة خورشيد

استقبلت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية وفدا من شركات صرف صحي الأردن برفقة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، للوقوف على أحدث أساليب الحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة من أعمال التجهيز والاستعداد للتفتيش على محطات الصرف الصحي، وذلك تحت رعاية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وتفقد الوفد الأردني محطة معالجة توسعات خورشيد، والتي تعمل بطاقة تصميمية 35 ألف م3/ يوم لمعايشة إجراءات الحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة، وإجراءات التفتيش لملفات محطة المعالجة من فريق تفتيش من الشركة القابضة.

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ويأتي حصول محطات الصرف الصحي على شهادة الإدارة الفنية المستدامة عقب تفقد المفتشين المعتمدين وممثلي الشركة القابضة مياه الشرب والصرف الصحي والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة، والتي تضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة واستدامة الخدمة بتحقيق صرف صحي آمن بالجودة المطلوبة.

ورحب اللواء محمود نافع بالوفد الأردني وبوفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، معرباً عن خالص تقديره واعتزازه بالزيارة.

واستعرض مراحل تطور منظومة الصرف الصحي والتحديات التي تواجه المنظومة في السنوات الأخيرة وأساليب التعامل مع مياه الأمطار، وجهود الشركة في مجال حماية البيئة والمعالجة والصرف الصناعي.

كما استعرض عددا من مشروعات البنية التحتية بالإسكندرية وأثرها على تطوير الأداء لخدمة المواطنين، وكذلك مشروعات الحفاظ على الطاقة واستخدام الطاقة البديلة لتشغيل المحطات للحفاظ على البيئة.

وأكد "نافع" دور الشركة القابضة والشركات التابعة لها في حماية البيئة من الملوثات ودعم الدولة الكبير في مجال المخلفات الصلبة وجميع العناصر المرتبطة بها من نقل المخلفات والمدافن الصحية وتوليد الطاقة، وإعادة الاستخدام الآمن لجميع نواتج عملية المعالجة.

وقد حضر التفتيش من الشركة القابضة، المهندس عمرو عادل، مدير عام إدارة التفتيش، والمهندس محمد علي، والعميد عمرو الشيخ، مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة، والمهندس إبراهيم حنفى، مفتش معتمد من الشركة القابضة، وسارة شريف، من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

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