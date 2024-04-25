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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اليوم .. افتتاح الدورة العاشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

تشهد محافظة الإسكندرية مساء اليوم افتتاح الدورة العاشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

ومن المفترض أن يقام الحفل على مسرح أوبرا سيد درويش ويشارك فى الحفل الذى يحضره قيادات محافظة الإسكندرية ووزارة الثقافة فرقة فلكلوريتا والتى تقدم العديد من الأغاني الفلكلورية.
 

 

تكريمات الدورة العاشرة


 وقع اختيار إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، على ثلاثة من صناع الأفلام لتكريمهم بالدورة الـ10 للمهرجان المقرر انعقادها في الفترة من 25 حتى 30 أبريل من الشهر الجاري.
 

 

وأعرب محمد محمود رئيس المهرجان عن تقديره لمسيرة ثلاثة مبدعين، قدموا علامات مضيئة في صناعة الأفلام القصيرة بشكل خاص، والسينما بصورة عامة، وهم الفنان سيد رجب، المصور والمخرج إسلام كمال، ومنفذ الديكور وصانع التروكاج أحمد عرابي.

 

ماستر كلاس

يقيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة الإعلان  ماستر كلاس مع مع مصمم المناظر السينمائية أحمد فايز، حول كيفية تحضير مصمم المناظر للعمل من بداية البحث ثم الرسم إلى التنفيذ.
 

 ويدير الماستر المدير الفني موني محمود ، يوم الأحد، 28 أبريل، الساعة 1 ظهراً بمتحف اليوناني الروماني.

 

مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير الاسكندرية فرقة فلكلوريتا

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