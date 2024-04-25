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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز السياحية بالمنيا للالتزام بالأسعار والأوزان

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمتابعة المستمرة على المخابز السياحية و الفينو للتأكد من الالتزام بتفعيل قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم الأسعار والأوزان المقررة للخبز الحر والعيش الفينو بالأسواق المحلية.

فنفذت الوحدة المحلية لمركز ملوى حملة رقابية على المخابز السياحية والرغيف الفينو بالقرى لمتابعة مدى الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة وللتأكد من الالتزام بالتعليمات والأسعار المقررة ومدى إنتاج خبز مطابق للمواصفات بالإضافة إلى التأكيد على نظافة أدوات العجن و الاعلان بشكل واضح عن الأسعار المخفضة أمام المواطنين، وتم تحرير 9 محاضر لعدد من المخابز السياحية والرغيف الفينو بمجلس قروى نواى.

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كما قامت الوحدة المحلية بمغاغة برئاسة الدكتور محمد حلمى بتنفيذ حملة مكبرة بحضور ادارات التموين والصحة والطب البيطرى ومسئول جهاز حماية المستهلك تم خلالها المرور علي المخابز الحرة وكذلك محلات بيع السلع الغذائية ومحلات الجزارة حيث أسفرت عن ضبط 17 مخالفة تموينية تنوعت بين عدم الاعلان عن الأسعار  وحماية مستهلك واغلاق

وفى بنى مزار نفذت الوحدة المحلية برئاسة هشام فايز حملة تموينية على أصحاب المخابز السياحية وذلك للتنبيه عليهم وتوعيتهم بالقرار الوزارى بالأوزان والأسعار وعدم البيع إلا بالأسعار المحددة كما تم المرور على أصحاب المحلات التجارية والتموينية بقرى أبو جرج وساقولا وشلقام واعطوه وأسفرت الحملة عن تحرير 20 محضراً منها 14  محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار و محضران غلق ومحضرا لعدم وجود شهادة صحية و3 محاضر لسلع  بدون فواتير وتم إعدام أصناف منتهية الصلاحية.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، بقيادة محمد عبد الغنى رئيس المركز حملة تفتيشية مكبرة على المخابز السياحية ومخابز الفينو بدائرة المركز بالتنسيق مع إدارة التموين والرقابة التموينية وتم التنبيه على أصحاب المخابز بالالتزام بالأوزان المحددة والاسعار واعلان الأوزان والأسعار بالمخابز.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز مطاى، جهودها في رقابة الأسواق والتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة  أوضح حامد فخرى رئيس المركز أنه تنظيم حملات تموينية مكبرة بدائرة المركز أسفرت عن تحرير 48 مخالفة تموينية، حيث تم تنفيذ حملة تموينية على المخابز السياحية والفينو أسفرت عن تحرير 10 محاضر مخالفه، وحملة آخرى تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز،

وأسفرت الحملة عن ضبط محطة مواد بترولية تدار بدون ترخيص وسلع مجهولة المصدر فضلاً عن تحرير 38 محضرا لمخابز مخالفة من حيث نقص وزن - عدم إعلان – عدم نظافة- عدم وجود شهادة صحية - تجار تموينيين.

وفى مركز العدوة، قال أحمد خلف رئيس المركز، أن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية مكبرة على المخابز بدائرة الوحدة المحلية لقرية عطف حيدر حيث أسفرت الحملة عن 9 محاضر منها نقص وزن-تبديد - توقف بدون اذن- تجميع دقيق وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
 

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